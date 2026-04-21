На участке Сокольнической линии столичного метро приостановлено движение

Между станциями "Сокольники" и "Парк Культуры" Сокольнической линии столичного метро приостановлено движение поездов. Причиной стала техническая неисправность поезда на станции "Красные ворота".

Вдоль закрытого участка Сокольнической линии запустили компенсационные автобусы. Они курсируют от "Черкизовской" до "Комсомольской" с остановками у станций по маршруту.

