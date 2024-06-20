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20 июня, 00:00

Транспорт

Станция Щербинка МЦД-2 превратится в городской вокзал в 2024 году

Станция Щербинка МЦД-2 превратится в городской вокзал в 2024 году

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В 2024 году планируют завершить реконструкцию станции D2 Щербинка, которой ежедневно пользуются порядка 12 тысяч человек. Как только работы будут завершены, все станции МЦД в ТиНАО станут современными городскими вокзалами.

Тем временем на станции идет активное строительство крытого пешеходного перехода с эскалаторами и лифтами для маломобильных граждан. Позднее там также появятся информационные табло, турникеты, навигация в едином стиле и комната матери и ребенка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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