Больше тысячи фур застряли на границе между Россией и Латвией

На границе между Россией и Латвией застряли больше тысячи фур вместе с товарами, попавшими под санкции ЕС. Некоторые водители попытались провезти предметы роскоши, алкоголь, мебель и другие запрещенные товары.

Время ожидания в заторах – до шести дней. Есть шанс, что они все-таки попадут на прилавки российских магазинов? Почему не используют альтернативные пути доставки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.