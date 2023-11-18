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18 ноября, 11:15

Культура

Новости часа: пять автобусных маршрутов в Реутове продлили до станции МЦД-4

Новости часа: пять автобусных маршрутов в Реутове продлили до станции МЦД-4

Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы в столице зимой

Пять автобусных маршрутов в Реутове продлят до станции МЦД-4

Около 130 млн поездок совершили столичные пассажиры на МЦК за 2023 год

"Москва сегодня": как погодные изменения повлияли на ситуацию на дорогах

Москвичам рассказали о преимуществах единого абонемента сервиса "МультиТранспорт"

Москвичи смогут активировать баланс "Тройки" на турникетах в метро и МЦК

Москва досрочно выполнила план по строительству дорог на 2023 год

Москвичам рассказали о строительстве новой станции МЦД-3 Митьково

Новости часа: Собянин рассказал о высокой степени готовности станции метро "Тютчевская"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять автобусных маршрутов продлили до станции Реутов МЦД-4. Об этом сообщает Минтранс Подмосковья.

Более 300 цифровых и электронных инструментов закупили для музыкальных школ Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ – День региона у Красноярского края и Томской области. Об этом рассказали организаторы выставки.

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