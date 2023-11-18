18 ноября, 11:15Культура
Новости часа: пять автобусных маршрутов в Реутове продлили до станции МЦД-4
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять автобусных маршрутов продлили до станции Реутов МЦД-4. Об этом сообщает Минтранс Подмосковья.
Более 300 цифровых и электронных инструментов закупили для музыкальных школ Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.
На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ – День региона у Красноярского края и Томской области. Об этом рассказали организаторы выставки.