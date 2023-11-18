Новости часа: пять автобусных маршрутов в Реутове продлили до станции МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять автобусных маршрутов продлили до станции Реутов МЦД-4. Об этом сообщает Минтранс Подмосковья.

Более 300 цифровых и электронных инструментов закупили для музыкальных школ Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ – День региона у Красноярского края и Томской области. Об этом рассказали организаторы выставки.