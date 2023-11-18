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18 ноября, 11:15

Транспорт

Пять автобусных маршрутов в Реутове продлят до станции МЦД-4

Пять автобусных маршрутов в Реутове продлят до станции МЦД-4

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Пять автобусных маршрутов продлят до станции Реутов четвертого маршрута Московских центральных диаметров. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Речь идет о транспорте, который ходит в город, например из Балашихи через станцию метро "Новокосино". Информация также касается автобусов, которые проезжают через Люберцы и Котельники и которые идут в Реутов от столичного рынка "Садовод". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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