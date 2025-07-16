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16 июля, 16:30

Транспорт

Россияне пожаловались на жару в поездах дальнего следования

Россияне пожаловались на жару в поездах дальнего следования

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Транспортная прокуратура проверит жалобы на температурный режим в поездах дальнего следования. Пассажиры пожаловались на отсутствие климат-контроля в вагонах, которые следуют на юг страны.

В частности, одна из пассажирок поезда Симферополь – Москва сообщила, что в купейном вагоне не работал кондиционер, и температура воздуха превышала 35 градусов. По словам пассажиров другого поезда из Симферополя, воздух в плацкартном вагоне раскалялся до 40 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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