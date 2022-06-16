Гостям ПМЭФ предложили проехать в современном вагоне столичного метро

Новые технологии и актуальные вопросы экономики в условиях санкций обсуждают на форуме в Петербурге. В этом году он проходит в юбилейный 25 раз.

Традиционно регионы презентуют свои новые разработки. На московском стенде, например, гости форума могут прокатиться в современном вагоне столичной подземки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.