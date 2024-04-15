Новости часа: ГИБДД проведет усиленный рейд в Москве

ГИБДД Москвы проведет рейд по выявлению поддельных прав и профилактике угонов, сообщает пресс-служба ведомства.

Оборудованные места для пикников в московских парках можно арендовать через единую билетную систему, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В Москве с 20 по 21 апреля в акции "Библионочь" примут участие более 200 городских учреждений, сообщила вице-мэр Наталья Сергунина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

