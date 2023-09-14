Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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14 сентября, 23:20

Транспорт

Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей

Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей

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Левая часть Крымского моста была открыта для водителей, ранее она была повреждена в результате теракта, произошедшего этим летом.

Как уточнил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, работы закончили с опережением срока. На восстановление ушло 59 дней. Рабочим также предстоит заменить еще один пролет, полностью открыть движение по мосту планируется к 1 ноября.

Теракт произошел ночью 17 июля. Мост атаковали два украинских беспилотника. Взрывом повредило автодорожную часть моста, погибли два человека. После этого движение автомобилей осуществлялось только по крайней правой полосе в реверсивном режиме. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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