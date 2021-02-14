На МКАД установят точки питания для водителей

Департамент транспорта Москвы предупредил, что движение на МКАД периодически перекрывают, чтобы пропустить уборочную технику. В заторах на столичной магистрали стоят фуры со всей страны.

Между тем после двух суток на МКАД у водителей закачивается бензин и еда. Подробнее о ситуации на Московской кольцевой – в сюжете телеканала Москва 24.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.