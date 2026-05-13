В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 13 мая

Наиболее плотное движение 13 мая в Москве наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД в районе 66-го километра, рассказал ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Осложнить движение могут строительные работы на Бутырской улице, а также аварии на магистралях при выезде из города.

