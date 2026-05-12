Внешнюю сторону Садового кольца перекроют 16 мая из-за Московского мотофестиваля

В субботу, 16 мая, в столице перекроют внешнюю сторону Садового кольца в связи с проведением Московского мотофестиваля.

Ограничения введут с 12:50, их будут постепенно снимать после прохождения мотоколонны. Также проезд закроют на улицах Косыгина, Большой Дорогомиловской и Смоленской, Воробьевском шоссе и Бережковской набережной.

Дополнительно с 14 по 17 мая на ряде участков запретят парковку.