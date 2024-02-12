Столичный метрополитен сократил интервал движения поездов на Кольцевой линии до 90 секунд

На Кольцевой линии столичного метро, на одном из самых востребованных направлений, удалось сократить интервалы между составами. Он составляет 90 секунд между поездами – это новый рекорд Московского метро.Москва стала обладать самым быстрым метро в мире благодаря новой автоматике и телемеханике движения поездов.

Какие еще изменения произошли на этой линии? И что говорят пассажиры? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.