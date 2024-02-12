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12 февраля, 07:15

Транспорт

Столичный метрополитен сократил интервал движения поездов на Кольцевой линии до 90 секунд

Столичный метрополитен сократил интервал движения поездов на Кольцевой линии до 90 секунд

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На Кольцевой линии столичного метро, на одном из самых востребованных направлений, удалось сократить интервалы между составами. Он составляет 90 секунд между поездами – это новый рекорд Московского метро.Москва стала обладать самым быстрым метро в мире благодаря новой автоматике и телемеханике движения поездов.

Какие еще изменения произошли на этой линии? И что говорят пассажиры? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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