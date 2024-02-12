12 февраля, 07:15Транспорт
Столичный метрополитен сократил интервал движения поездов на Кольцевой линии до 90 секунд
На Кольцевой линии столичного метро, на одном из самых востребованных направлений, удалось сократить интервалы между составами. Он составляет 90 секунд между поездами – это новый рекорд Московского метро.Москва стала обладать самым быстрым метро в мире благодаря новой автоматике и телемеханике движения поездов.
Какие еще изменения произошли на этой линии? И что говорят пассажиры? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.