Американский посол в России Линн Трейси рассказала о любви к московскому метро

Фото: телеграм-канал "Посольство США в Москве"

Посол США в России Линн Трейси рассказала, что часто пользуется московским метро и оно ей очень нравится. Об этом она рассказала в видеоролике, который размещен в телеграм-канале американского диппредставительства.

"Я постоянно пользовалась метро, когда жила здесь раньше. Я и сейчас стараюсь ездить на метро со времени моего возвращения в Москву год назад", – сказала Трейси.

Она отметила, что московское метро стало более современным и разрослось с момента 1980-х годов, когда она воспользовалась им впервые. Дипломат даже вспомнила прежнюю стоимость проезда на московской подземке – пять копеек. Билет она, как и другие граждане, покупала в автоматах, которые располагались в вестибюле станции.

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