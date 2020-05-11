Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С открытия сезона летней навигации из Москвы уже отправилось более 7 тысяч туристов. Комфортные суда идут в направлении более 40 городов и исторических центров страны. Только в мае по Москве-реке пройдут более 60 теплоходов разного класса.

"Свыше 17 тысяч раз Дорожный патруль ЦОДД помог автомобилистам на дорогах за первые 4 месяца 2026 года. Экипажи ежедневно помогают водителям и делают движение более стабильным. Также круглый год в городе работает велопатруль. В теплый сезон на улицы выезжает мотопатруль", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Выделенные полосы сокращают время в пути для автобусов и электробусов в среднем в 2–4 раза. Выделенные полосы поэтапно вводят с 2010 года, в прошлом году их общая протяженность превысила 500 километров.

