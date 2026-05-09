Перекрытия движения ввели в Москве из за праздничных мероприятий

В Москве в связи с празднованием 81 годовщины Победы с 05:00 частично перекрыли движение транспорта. Ограничения действуют в центре города из за проведения праздничных мероприятий. Также в столице ограничили работу мобильного интернета в целях безопасности.

В течение дня в Москве будут недоступны для проезда и парковки несколько улиц в центре города. Кроме того, временно закроют отдельные выходы станций метро. Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать маршруты и использовать сервисы, которые работают без подключения к сети.

