Запуск МЦД-3 разгрузит три линии столичного метро

Запуск движения по МЦД-3 разгрузит сразу три линии метро. Ленинградско-Казанский диаметр откроется в 2023 году, он соединит станцию Ипподром в Раменском и Крюково в Зеленограде. Протяженность маршрута составит 85 километров.

Благодаря МЦД-3 свободнее станет на северном участке Люблинско-Дмитровской линии, восточном участке Таганско-Краснопресненской линии и северном участке Калужско-Рижской линии. По предварительным оценкам, снижение пассажиропотока там составит до 15%.

Пока пассажиры этого направления добираются в Москву с пересадками. С запуском МЦД-3 они смогут строить новые сквозные маршруты по диаметру. Новой наземной линией будут пользоваться 577 тысяч человек в сутки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.