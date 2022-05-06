Восемь основных прогулочных речных маршрутов обновили в Москве

Маршрутную сеть Москвы-реки обновили к новому сезону. На речную прогулку можно отправиться по восьми маршрутам. Действует водная переправа.

А к лету запустят еще и "Синичек" – речные трамваи, которые собираются интегрировать в городскую транспортную систему. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.