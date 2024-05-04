Новости часа: работу московского метро и МЦК продлят до 2:00 на Пасху

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Работа столичного метро и МЦК будет продлена до 2:00 на Пасху, сообщил Сергей Собянин.

До 31 мая принимают заявки на конкурс по дизайну среди школьников и студентов колледжей, следует из публикации на сайте мэра и правительства Москвы.

На портале также сообщается о планах восстановить фасад и интерьеры настоятельского корпуса Богоявленского монастыря.