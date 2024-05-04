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Новости

04 мая, 22:35

Общество

Новости часа: работу московского метро и МЦК продлят до 2:00 на Пасху

Новости часа: работу московского метро и МЦК продлят до 2:00 на Пасху

Движение ограничено в центре Москвы в связи с Пасхой

Движение ограничено в центре Москвы в связи с богослужениями в пасхальную ночь

Новости часа: гуманитарную помощь передали бойцам СВО в рамках фестиваля "Пасхальный дар"

Новости часа: некоторые станции метро будут работать только на вход или пересадку 5 мая

Работа некоторых станций метро в центре Москвы изменится 5 мая из-за репетиции парада

Новости часа: пищевой и строительный кластеры появятся в поселении Щаповское

Арендованные СИМ будет автоматически снижать скорость до нуля в парке Горького

Три двери сделали в вагонах нового поезда "Иволга 4.0"

Новости часа: режим работы городского транспорта поменяется в Москве на Пасху

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Работа столичного метро и МЦК будет продлена до 2:00 на Пасху, сообщил Сергей Собянин.

До 31 мая принимают заявки на конкурс по дизайну среди школьников и студентов колледжей, следует из публикации на сайте мэра и правительства Москвы.

На портале также сообщается о планах восстановить фасад и интерьеры настоятельского корпуса Богоявленского монастыря.

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