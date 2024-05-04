Новости часа: режим работы городского транспорта поменяется в Москве на Пасху

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве на Пасху поменяется режим работы городского транспорта. Об изменениях в расписании транспорта сообщается на сайте мэра столицы.

В Москве до конца 2024 года на МЦД-3 и МЦД-4 появятся более 20 новых поездов "Иволга", сообщил Дептранс.

Спектакли инклюзивных театров пройдут в рамках фестиваля "Пасхальный дар". О программе рассказали организаторы.