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04 мая, 16:30

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Новости часа: режим работы городского транспорта поменяется в Москве на Пасху

Новости часа: режим работы городского транспорта поменяется в Москве на Пасху

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве на Пасху поменяется режим работы городского транспорта. Об изменениях в расписании транспорта сообщается на сайте мэра столицы.

В Москве до конца 2024 года на МЦД-3 и МЦД-4 появятся более 20 новых поездов "Иволга", сообщил Дептранс.

Спектакли инклюзивных театров пройдут в рамках фестиваля "Пасхальный дар". О программе рассказали организаторы.

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