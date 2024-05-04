04 мая, 16:30Город
Новости часа: режим работы городского транспорта поменяется в Москве на Пасху
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве на Пасху поменяется режим работы городского транспорта. Об изменениях в расписании транспорта сообщается на сайте мэра столицы.
В Москве до конца 2024 года на МЦД-3 и МЦД-4 появятся более 20 новых поездов "Иволга", сообщил Дептранс.
Спектакли инклюзивных театров пройдут в рамках фестиваля "Пасхальный дар". О программе рассказали организаторы.