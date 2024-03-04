04 марта, 11:30Транспорт
Эксперт рассказал о преимуществах столичных перехватывающих парковок
В Москве начали открывать перехватывающие парковки вдоль улиц. Такие уже есть около станций метро "Братиславская", "Кузьминки", "Медведково" и "Марьина Роща". Они работают по правилам обычных перехватывающих парковок со шлагбаумом.
Определить эти стоянки можно по информационным щитам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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