Эксперт рассказал о преимуществах столичных перехватывающих парковок

В Москве начали открывать перехватывающие парковки вдоль улиц. Такие уже есть около станций метро "Братиславская", "Кузьминки", "Медведково" и "Марьина Роща". Они работают по правилам обычных перехватывающих парковок со шлагбаумом.

Определить эти стоянки можно по информационным щитам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.