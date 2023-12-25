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25 декабря, 20:00

Технологии

"Актуальный репортаж": победителей конкурса спортивных технологий выбрали в Москве

"Актуальный репортаж": победителей конкурса спортивных технологий выбрали в Москве

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В столице выбрали победителей конкурса спортивных технологий. Участники представили футболки, шорты, наколенники, которые способны минимизировать травмы и даже улучшить кровоток. Разработчики говорят, что секрет изделий заключается в мелких пружинах, которые разжимаются при контакте с телом и воздействуют на определенные точки.

Зачем это нужно и используется ли на профессиональном спортивном уровне? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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