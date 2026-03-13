Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 13 марта

В Москве заработала система так называемых "белых списков" для мобильного интернета. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники. В перечень входят сервисы и приложения, которые должны работать без сбоев, в том числе в случае, когда связь ограничена. Речь идет про службы доставки, банки, СМИ, государственные сервисы и другие ресурсы. При этом от Роскомнадзора пока не поступало комментариев по данной теме.

Москва побила очередной рекорд. В частности, в прошлом году город посетили 26,5 миллиона туристов. За всю историю столицы такого количества путешественников ранее не фиксировалось. Также на 16% увеличился поток отдыхающих из дальнего зарубежья.

В свою очередь, Москву после зимы приводят в порядок и готовят к весне. Специалисты уже начали промывать подземные и наземные переходы. Перед этим их очистили от снега, мусора и грязи. При необходимости привлекается спецтехника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

