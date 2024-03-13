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13 марта, 20:00

Спорт

Шоу фигуристов "Моя Москва – Моя Россия!" проходит во Дворце "Мегаспорт"

Шоу фигуристов "Моя Москва – Моя Россия!" проходит во Дворце "Мегаспорт"

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Шоу фигуристов "Моя Москва – Моя Россия!" пройдет во Дворце "Мегаспорт" 13 марта

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Во Дворце "Мегаспорт" проходит шоу фигуристов "Моя Москва – Моя Россия!". Призеры и победители командного турнира "Битва школ" исполняют сложнейшие спортивные элементы.

Как отметила заслуженный тренер России, генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер, в представлении участвуют воспитанники шести лучших столичных школ. Они продемонстрируют свои умения в командных номерах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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