Шоу фигуристов "Моя Москва – Моя Россия!" проходит во Дворце "Мегаспорт"

Во Дворце "Мегаспорт" проходит шоу фигуристов "Моя Москва – Моя Россия!". Призеры и победители командного турнира "Битва школ" исполняют сложнейшие спортивные элементы.

Как отметила заслуженный тренер России, генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер, в представлении участвуют воспитанники шести лучших столичных школ. Они продемонстрируют свои умения в командных номерах.

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