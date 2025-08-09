Форма поиска по сайту

09 августа, 16:20

Спорт

Вторая часть чемпионата России по триатлону состоится в Крылатском 10 августа

Чемпионат России по триатлону стартовал в Крылатском 9 августа. В соревнованиях приняли участие дети в возрасте от 4 до 6 лет. Они соревновались в дуатлоне, который включает в себя бег, велогонку и бег.

В свою очередь, спортсмены в возрасте от 7 до 14 лет соревновались в триатлоне, как и взрослые спортсмены.

Соревнования в Крылатском продолжатся 10 августа. Там состоится главный старт спортивного фестиваля. Гонка пройдет на самом сложном маршруте для триатлетов протяженностью в 226 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоЕвгения МирошкинаАрина Устюкова

