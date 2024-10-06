Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

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06 октября, 16:21

M24.RU

В Москве прошел полумарафон "Моя столица"

В Москве прошел полумарафон "Моя столица"

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Около 6,5 тыс человек приняли участие в полумарафоне "Моя столица"

Полумарафон "Моя столица" завершился в Москве

Забеги в рамках полумарафона "Моя столица" завершились в Москве

Полумарафон "Моя столица" прошел в Москве

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Основная дистанция на полумарафоне "Моя столица" составит 21 километр

Полумарафон "Моя столица" стартовал в Москве

Участники полумарафона "Моя столица" пробегут 21 километр

6 октября в Москве прошел полумарафон "Моя столица". Ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова в прямом эфире пообщалась с любителями бега и профессиональными атлетами.

Мероприятие собрало на Воробьевых горах более 6 500 человек. В зависимости от возраста и уровня подготовки участники пробежали разные дистанции: дети – 300 и 600 метров, взрослые – 5, 10 и 21,1 километра.

Старт и финиш состоялись на Университетской площади неподалеку от главного здания МГУ. Трасса полумарафона прошла мимо Троицкой церкви, музея киноконцерна "Мосфильм" и других достопримечательностей столицы.
спортгородвидеоМосква онлайнЛариса Соколова
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