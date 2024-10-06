6 октября в Москве прошел полумарафон "Моя столица". Ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова в прямом эфире пообщалась с любителями бега и профессиональными атлетами.

Мероприятие собрало на Воробьевых горах более 6 500 человек. В зависимости от возраста и уровня подготовки участники пробежали разные дистанции: дети – 300 и 600 метров, взрослые – 5, 10 и 21,1 километра.

Старт и финиш состоялись на Университетской площади неподалеку от главного здания МГУ. Трасса полумарафона прошла мимо Троицкой церкви, музея киноконцерна "Мосфильм" и других достопримечательностей столицы.

