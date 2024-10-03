Новости часа: Московский марафон состоится 13 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский марафон состоится 13 октября. Он соберет любителей бега и здорового образа жизни, сообщил Сергей Собянин.

До конца 2024 года выпустят около 1,4 тысячи зарядных станций для электротранспорта. Об этом рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики.

Жилой квартал на 1,2 тысячи квартир построят в Хорошево-Мневниках в 2028 году, передает Мосгосстройнадзор.