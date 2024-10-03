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Новости

03 октября, 22:00

Новости

Новости часа: Московский марафон состоится 13 октября

Новости часа: Московский марафон состоится 13 октября

Новости часа: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы

Новости часа: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о самых ярких спортивных событиях минувшего лета

Собянин: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: "Школа бизнеса МБМ" помогает москвичам открыть свое дело

Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства новых соцобъектов на севере Москвы

Сергей Собянин: на севере Москвы будут построены школы, детсады и поликлиника

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский марафон состоится 13 октября. Он соберет любителей бега и здорового образа жизни, сообщил Сергей Собянин.

До конца 2024 года выпустят около 1,4 тысячи зарядных станций для электротранспорта. Об этом рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики.

Жилой квартал на 1,2 тысячи квартир построят в Хорошево-Мневниках в 2028 году, передает Мосгосстройнадзор.

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