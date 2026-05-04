Четвертый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" едва не завершился трагедией. Во время заезда в Майами в жесткую аварию попали Пьер Гасли и Лиам Лоусон.

Болид французского гонщика на полной скорости врезался в машину новозеландца, взлетел в воздух и перевернулся, но в итоге пилоты не пострадали. Победу в этот вечер праздновал лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли.

