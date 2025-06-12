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Новости

12 июня, 14:30

Шоу-бизнес

Часы с обратным отсчетом до "Интервидения" запустили на Манежной площади

Часы с обратным отсчетом до "Интервидения" запустили на Манежной площади

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Часы обратного отсчета – 100 дней до "Интервидения" – запустили на Манежной площади. Международный конкурс состоится 20 сентября.

Shaman представит Россию с песней Максима Фадеева "Прямо по сердцу". Полный список стран, участвующих в российской альтернативе "Евровидения" уже утвержден. В него вошли представители 20 государств, в том числе США, Сербии и Китая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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