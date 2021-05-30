Дизайнер Белла Потемкина въехала в отбойник на Porsche

Дизайнер Белла Потемкина отвлекалась на телефон и вдребезги разбила свой Porsche. Она врезалась в отбойник. И поделилась итогом со своими подписчиками.

В момент аварии в машине находились дочь и муж Беллы. Никто серьезно не пострадал. Подписчики уже осудили дизайнера. Многие отметили, что "телефон это зло!" и обвинили Беллу, что из-за нее могли пострадать другие. Потемкина написала, что чувствует вину перед своей семьей и отметила что самое страшное позади, и "относительо все хорошо".

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