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29 августа, 01:15

Происшествия

Павла Дурова освободили из-под стражи и взяли под судебный надзор

Павла Дурова освободили из-под стражи и взяли под судебный надзор

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Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи и взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. Суд официально обвинил предпринимателя в десяти правонарушениях.

Правоохранительные органы Франции считают основателя Telegram соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей, мошенничества. Дело ведут подразделение жандармерии по киберпреступлениям и управление по борьбе с мошенничеством.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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