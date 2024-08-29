Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи и взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. Суд официально обвинил предпринимателя в десяти правонарушениях.

Правоохранительные органы Франции считают основателя Telegram соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей, мошенничества. Дело ведут подразделение жандармерии по киберпреступлениям и управление по борьбе с мошенничеством.

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