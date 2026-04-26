Правоохранители выясняют причины отравления посетителей фитнес-клуба в Москве

Причины отравления посетителей фитнес-клуба в Хлебозаводском проезде Москвы в настоящее время устанавливают правоохранители. Уточнялось, что за медпомощью обратились четыре человека.

Двоих доставили в больницу. Предварительно, из-за аварии в бойлерной, которая обслуживает бассейн, произошла утечка химиката на основе хлора. По словам врачей, симптомы отравления в таких случаях появляются сразу.

