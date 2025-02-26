Новости мира: в Израиле простились с семьей Бибас, погибшей в плену

В Израиле прошла церемония прощания с матерью и двумя детьми из семьи Бибас, которые погибли в плену. Траурное шествие состоялось под Тель-Авивом, участие в нем приняли тысячи людей. Похороны прошли в закрытом формате по просьбе родственников. Семья Бибас стала символом борьбы Израиля за освобождение заложников.

В Таиланде туристический автобус перевернулся по пути на экскурсию, погибли 19 человек, еще один числится пропавшим без вести. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. Двухэтажная машина двигалась по сложному извилистому маршруту с резкими перепадами высот. Пострадали более 30 пассажиров.

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