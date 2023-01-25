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Новости регионов: Феодоровская церковь загорелась в Кирове

Новости регионов: Феодоровская церковь загорелась в Кирове

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В МЧС сообщили, что Феодоровская церковь 1913 года постройки загорелась в Кирове. На кадрах видно, что купол охвачен огнем. Площадь пожара – 50 квадратных метров. По предварительным данным, в ЧП никто не пострадал. В ликвидации пламени задействовано 28 спасателей и 10 единиц техники.

В порту Находки местные жители заметили черный снег. По их словам, к такой картине они уже привыкли. Дело в том, что в акватории грузят уголь, делая это с нарушениями, поэтому все вокруг покрывается толстым слоем черной пыли. Проблема обострилась шесть лет назад, когда резко выросли объемы экспорта угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. С тех пор, подобные истории случаются регулярно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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