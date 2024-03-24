Проекция "Журавли" появилась на "Крокус Сити Холле" в память о жертвах теракта 22 марта

Проекция "Журавли" появилась на здании "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта 22 марта. Рядом с проекцией горожане выложили из свечей фразу "Скорбим 22.03.2024".

Выбор песни "Летят журавли" связан с тем, что акт террора случился в концертном зале имени Муслима Магомаева, исполнителя одноименной музыкальной композиции. Также во время акции прозвучала песня "Жить".

По данным на вечер 24 марта, число погибших выросло до 137 человек, еще 154 – пострадали.

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