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24 марта, 23:00

Происшествия

Проекция "Журавли" появилась на "Крокус Сити Холле" в память о жертвах теракта 22 марта

Проекция "Журавли" появилась на "Крокус Сити Холле" в память о жертвах теракта 22 марта

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Проекция "Журавли" появилась на здании "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта 22 марта. Рядом с проекцией горожане выложили из свечей фразу "Скорбим 22.03.2024".

Выбор песни "Летят журавли" связан с тем, что акт террора случился в концертном зале имени Муслима Магомаева, исполнителя одноименной музыкальной композиции. Также во время акции прозвучала песня "Жить".

По данным на вечер 24 марта, число погибших выросло до 137 человек, еще 154 – пострадали.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоЕкатерина Кузнеченкова
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