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23 августа, 22:15

Происшествия

Тела семи человек извлекли из-под обломков упавшего самолета в Тверской области

Тела семи человек извлекли из-под обломков упавшего самолета в Тверской области

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Тела семи человек извлекли из-под обломков упавшего самолета в Тверской области. В Росавиации подтвердили, что на борту упавшего самолета находились 10 человек, в том числе три члена экипажа.

По предварительной информации, все погибли. В списке пассажиров значится имя Евгения Пригожина.

Самолет рухнул вблизи населенного пункта Куженкино в 18:30. Самолет следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. Сейчас на территории ЧП работают экстренные службы.

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Сюжет: Крушение самолета Пригожина
происшествиявидеоМаксим Селиков
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