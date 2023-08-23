Тела семи человек извлекли из-под обломков упавшего самолета в Тверской области. В Росавиации подтвердили, что на борту упавшего самолета находились 10 человек, в том числе три члена экипажа.

По предварительной информации, все погибли. В списке пассажиров значится имя Евгения Пригожина.

Самолет рухнул вблизи населенного пункта Куженкино в 18:30. Самолет следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. Сейчас на территории ЧП работают экстренные службы.