Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 августа, 21:45

Происшествия

Новости часа: авиакатастрофу под Тверью расследует специальная комиссия Росавиации

Новости часа: авиакатастрофу под Тверью расследует специальная комиссия Росавиации

СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Тверской области

На видео попал момент крушения частного самолета Embraer в Тверской области

СК возбудил уголовное дело после авиакатастрофы в Тверской области

Бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области

Евгений Пригожин числился среди пассажиров бизнес-джета, разбившегося под Тверью

Момент падения частного самолет Embraer в Тверской области попал на видео

Разбившийся в Тверской области бизнес-джет принадлежал компании "МНТ-Аэро"

Лесные пожары охватили Монтану в США

Природный пожар на Тенерифе уничтожил почти треть лесов острова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Авиакатастрофу под Тверью расследует специальная комиссия Росавиации, заявили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности по факту падения самолета под Тверью, передает СК РФ.

На борту разбившегося в Тверской области Embraer находились 10 человек. Об этом сообщили в Росавиации.

Следственная группа выехала на место крушения самолета в Тверской области, заявили в СК РФ.

Разбившийся самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро", которая специализируется на бизнес-перевозках, передает Росавиация.

Читайте также
Сюжет: Крушение самолета Пригожина
происшествиярегионывидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика