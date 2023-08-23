Новости часа: авиакатастрофу под Тверью расследует специальная комиссия Росавиации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Авиакатастрофу под Тверью расследует специальная комиссия Росавиации, заявили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности по факту падения самолета под Тверью, передает СК РФ.

На борту разбившегося в Тверской области Embraer находились 10 человек. Об этом сообщили в Росавиации.

Следственная группа выехала на место крушения самолета в Тверской области, заявили в СК РФ.

Разбившийся самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро", которая специализируется на бизнес-перевозках, передает Росавиация.