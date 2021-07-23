Посадившего сына за руль экс-участника "Дома-2" оштрафовали на 30 тысяч рублей

Блогера Антона Гусева оштрафовали на 30 тысяч рублей. Все из-за того, что он посадил 8-летнего сына за руль автомобиля.

Бывший участник "Дома-2" сам выложил видео в сторис. Ехали они, как видно по кадрам, по крупным дорогам.

После объяснения с полицией, Гусев снял видео, где никому не советовал бы повторять его опыт.

Ранее в СМИ появилась информация, что Антон Гусев с начала 2021 года более 100 раз нарушил правила дорожного движения и заплатил штрафов на 84 тысячи рублей. Чаще всего он превышал скорость. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.