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22 июля, 22:15

Происшествия

Восемь человек пострадали в результате обрушения моста в городе Луга

Восемь человек пострадали в результате обрушения моста в городе Луга

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Число пострадавших в результате обрушения моста в городе Луга Ленинградской области увеличилось до восьми. Об этом сообщили в правительстве области. На кадрах, которые публикуют очевидцы, видно что подвесной мост сложился как картон. Пострадавшим оказывают помощь. В Луге проходил фолклорный праздник. Зрители ждали одного из ключевых событий представления, и чтобы лучше видеть происходящее, народ заполонил мост. Конструкция не выдержала веса и обвалилась. Один человек погиб. Еще один пострадавший сейчас в реанимации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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