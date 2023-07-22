Восемь человек пострадали в результате обрушения моста в городе Луга

Число пострадавших в результате обрушения моста в городе Луга Ленинградской области увеличилось до восьми. Об этом сообщили в правительстве области. На кадрах, которые публикуют очевидцы, видно что подвесной мост сложился как картон. Пострадавшим оказывают помощь. В Луге проходил фолклорный праздник. Зрители ждали одного из ключевых событий представления, и чтобы лучше видеть происходящее, народ заполонил мост. Конструкция не выдержала веса и обвалилась. Один человек погиб. Еще один пострадавший сейчас в реанимации.

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