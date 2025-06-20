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Новости

20 июня, 07:30

Происшествия

Новости мира: в китайской провинции Хунань затопило первые этажи зданий

Новости мира: в китайской провинции Хунань затопило первые этажи зданий

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В китайской провинции Хунань проливные дожди шли почти сутки. Первые этажи зданий полностью затопило. При этом уровень воды продолжает расти. Местным жителям пришлось покинуть свои дома. Эвакуировали более 1,6 тысячи жителей.

Сотни тысяч верующих заполнили улицы бразильского Сан-Паулу на ежегодном шествии "Марш за Иисуса". Это масштабное мероприятие, которое традиционно собирает большое количество людей, желающих выразить свою веру. Участники прошли по главным проспектам города, сопровождая шествие молитвами и гимнами. Уже 16 лет это событие носит статус национального праздника Бразилии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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