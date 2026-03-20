Площадь пожара на строительном рынке в Солнечногорске возросла почти до 5 тыс "квадратов"

Площадь пожара на строительном рынке в Солнечногорске возросла почти до 5 тысяч квадратных метров. О возгорании на территории строительного рынка Строй Рай в поселке Андреевка стало известно около 13:00. Сообщений о пострадавших не поступало.

Подмосковная прокуратура контролирует выяснение причин пожара. Точные выводы о причине возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы. В связи с возгоранием движение по улице Андреевка временно перекрыто. На месте работают оперативные службы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.