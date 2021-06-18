В районах Забайкальского края ввели режим ЧС из-за паводков

В Забайкалье ввели режим ЧС в восьми районах из-за паводков. Более 10 населенных пунктов отрезаны от центра, потому что размыло дороги и мосты.

В нескольких районах из-за ветра люди остались без света. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.