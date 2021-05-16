В Миннесоте с рельсов сошел поезд, перевозивший кислоту. В итоге произошла утечка. Как сообщили американские СМИ, пострадавших не было. Также уточняется, что через воздух кислота не воздействует на человека, однако местная полиция все же попросила местных жителей не приближаться к месту происшествия. В причинах ЧП сейчас разбираются специалисты.

На Румынию тем временем обрушилась стихия. Из-за проливных дождей затопило северные районы. Вода хозяйничает в огородах, дома и постройки буквально смывает. 150 человек пришлось эвакуировать. По дорогам не проехать – там разлились мутные реки. Вода доходит до пояса. Это наводнение в стране стало худшим за последние 20 лет. Как заявили местные власти, пострадали более тысячи домохозяйств, погибли сотни голов скота. По мнению министра страны, это чудо, что нет человеческих жертв.

В Китае тем временем другая напасть – мощный торнадо. Он обрушился на пригороды Шанхая и Ухань. Власти сообщают, как минумум, о 10 жертвах. Еще 300 человек получили ранения. Торнадо разрушил фабричные здания, повредил линии электропередачи. Из-за этого было отключено электричество.

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