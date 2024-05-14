Готовивших теракт в Карачаево-Черкесской Республике приговорили к 18,5 года колонии

Южный окружной военный суд вынес приговор троим обвиняемым в подготовке теракта в Карачаево-Черкесской Республике. Им назначено по 18,5 года заключения, сообщили в ФСБ.

Террористы установили контакты с другими боевиками в Сирии. По их указанию фигуранты прибыли в Черкесск и планировали атаковать одно из административных зданий с помощью самодельных бомб.

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