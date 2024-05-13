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13 мая, 16:45

Происшествия

Новости регионов: в Вологде задержали группу кибермошенников

Новости регионов: в Вологде задержали группу кибермошенников

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В Вологде задержали кибермошенников. По версии следствия, они получали доступ к личным кабинетам граждан на едином портале госуслуг, направляли онлайн-заявки на кредиты в микрофинансовые организации и выводили деньги с помощью электронных кошельков и банковских карт, которые были оформлены на третьих лиц. Пострадали порядка 200 жителей различных регионов России.

Между тем Следственный комитет просит арестовать начальника автоколонны, чей автобус с пассажирами упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Ему предъявлены обвинения по статье об оказании небезопасных услуг. Из-за аварии погибли 7 человек.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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