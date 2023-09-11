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11 сентября, 21:45

Происшествия

Более 2 тыс человек погибли в результате наводнений в Ливии

Более 2 тыс человек погибли в результате наводнений в Ливии

"Московский патруль": полиция задержала мужчину, укравшего велосипед на востоке Москвы

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Более 2 тысяч человек стали жертвами наводнений в Ливии, еще около тысячи числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили местные власти

Отмечается, что 10 сентября на восток страны обрушился циклон "Даниэль", который уже привел к разрушениям в Греции. Из-за проливных дождей в Ливии затопило в том числе город Дерна с населением почти 80 тысяч человек.

Многие районы остались без электричества и связи. Вода залила жилые дома, дороги, в связи с чем были закрыты аэропорты и морские порты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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