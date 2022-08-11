Очевидцы показали кадры с места аварии на северо-востоке столицы

Очевидцы публикуют новые кадры с места аварии на улице Стромынке. Там на Матросском мосту опрокинулся грузовик. На место приехала скорая помощь.

В Госавтоинспекции сообщили, что пострадали два человека. Движение на месте открыто по двум полосам из трех, оно достаточно напряженное. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.