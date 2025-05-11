11 мая, 09:45Происшествия
Новости регионов: следователи в Иркутской области возбудили дело после смертельной гонки
В Иркутской области следователи выясняют обстоятельства смертельной аварии, произошедшей ночью во время незаконного автозаезда под Ангарском. Один из участников гонки потерял управление, машина слетела с трассы и наехала на зрителей. На месте погибла 17-летняя девушка, еще несколько человек получили травмы. Возбуждено уголовное дело.
Карымский вулкан вновь проявил активность – столб пепла поднялся на 3,5 километра, а шлейф растянулся более чем на 20 километров в сторону Тихого океана. На его пути нет населенных пунктов, но спасатели просят жителей региона по возможности не покидать дома. Вулкан также представляет опасность для авиации.
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