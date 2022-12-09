Специалист рассказал, какие меры безопасности должны учитываться в строительных магазинах

Пожар произошел в магазине OBI около ТЦ "Мега Химки" утром 9 декабря. Как стало известно, причиной воспламенения стали сварочные работы, которые не отвечали требованиям безопасности

Руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев рассказал о мерах, которые должны учитываться в строительных магазинах. Помимо пожарной сигнализации необходима система сплинкерного пожаротушения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.