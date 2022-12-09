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Происшествия

Специалист рассказал, какие меры безопасности должны учитываться в строительных магазинах

Специалист рассказал, какие меры безопасности должны учитываться в строительных магазинах

Страховые компании посчитали ущерб от пожара в ТЦ "Мега Химки"

OBI окажет поддержку семье погибшего во время пожара в Химках

Новости часа: открытое горение в ТЦ "Мега Химки" ликвидировано

Пожар в ТЦ "Мега Химки" начался из-за сварочных работ – СК РФ

Сотрудники сгоревшего магазина OBI будут переведены на другие точки сети

Эксперт по пожарной безопасности прокомментировал ситуацию в ТЦ "Мега Химки"

МЧС оценило работу пожарных при тушении гипермаркета OBI

Названа сумма возможного ущерба от пожара в гипермаркете OBI

СК назвал небезопасные сварочные работы причиной пожара в гипермаркете OBI

Пожар произошел в магазине OBI около ТЦ "Мега Химки" утром 9 декабря. Как стало известно, причиной воспламенения стали сварочные работы, которые не отвечали требованиям безопасности

Руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев рассказал о мерах, которые должны учитываться в строительных магазинах. Помимо пожарной сигнализации необходима система сплинкерного пожаротушения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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