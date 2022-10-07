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Происшествия

Следователи СК РФ осмотрели места обстрелов жилых районов Макеевки

Следователи СК РФ осмотрели места обстрелов жилых районов Макеевки

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Специалисты Следственного комитета России осмотрели места обстрела жилых кварталов Макеевки в ДНР. Город атаковали накануне, он был под огнем на протяжении всего дня. Пострадали мирные жители. Многие здание серьезно повреждены.

Следователи при осмотре обнаружили фрагмент снаряда, предположительно, от американской гаубицы M777 калибра 155 миллиметров. Работы на территории продолжаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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